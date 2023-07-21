***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıJean Emile Junior ONANA ONANATransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüRC LENSGörüşme SonucuOlumluSözleşme Tarihi21.07.2023Sözleşme Süresi4 YılSözleşme Bedeli4.037.500 AvroSözleşmenin Önemli ŞartlarıTransfer ŞekliSatın Alma (Purchase)AçıklamalarProfesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. RC LENS kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.037.500 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174397BIST