***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıMilot RashicaTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüNorwich City FCGörüşme SonucuOlumluSözleşme Tarihi16.08.2023Sözleşme Süresi4 YılSözleşme Bedeli5.250.000 AvroSözleşmenin Önemli ŞartlarıTransfer ŞekliSatın Alma (Purchase)AçıklamalarProfesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186170BIST