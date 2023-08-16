***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
16.08.2023 19:03
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Milot Rashica
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Norwich City FC
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
16.08.2023
Sözleşme Süresi
4 Yıl
Sözleşme Bedeli
5.250.000 Avro
Sözleşmenin Önemli Şartları
-
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186170
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|COSMO
|146,30
|30.955.469
|% 10,00
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|DIRIT
|7,81
|1.857.585
|% 10,00
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|ISKPL
|9,68
|146.559.112
|% 10,00
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|ULUFA
|9,79
|149.592.234
|% 10,00
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|KMPUR
|83,05
|971.081.908
|% 10,00
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|SDTTR
|324,00
|337.006.565
|% -10,00
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|TETMT
|1.072,50
|45.236.835
|% -9,99
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|IDEAS
|48,02
|73.005.890
|% -9,99
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|ONCSM
|212,80
|23.768.483
|% -9,98
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|FORTE
|105,10
|107.067.813
|% -9,94
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|TUPRS
|119,20
|8.556.005.034
|% 4,20
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|THYAO
|254,50
|7.494.586.722
|% -2,00
|
|ASTOR
|131,30
|7.039.329.792
|% -5,81
|
|GESAN
|93,40
|6.505.669.686
|% -9,58
|
|PETKM
|19,60
|5.780.914.782
|% 0,98
|
|ZOREN
|4,93
|3.165.500.566
|% -1,00
|
|ADESE
|2,01
|965.190.483
|% -9,46
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|SKBNK
|4,12
|1.451.782.846
|% 4,04
|
|EKGYO
|8,87
|3.070.063.369
|% 3,99
|
|ODAS
|12,80
|3.850.482.168
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|27,0764
|27,0840
|% 0,10
|
|Euro
|29,4939
|29,5091
|% 0,01
|
|Sterlin
|34,3868
|34,5592
|% 0,43
|
|Frank
|30,6770
|30,8618
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1964
|7,2325
|% 0,14
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-2,00
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|1,28
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.076
|11.163
|-21,00
|
|Yarım
|5.555
|5.607
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.804
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,51
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,60
|19,63
|0,04
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-0,23
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Seans Raporu
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17:59ORCAY
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 762, 672 adet işlem
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