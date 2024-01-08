***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıJean Emile Junior ONANA ONANATransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüBeşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.Görüşme SonucuOlumluSözleşme TarihiAçıklamalar kısmında yer almaktadır.Sözleşme SüresiAçıklamalar kısmında yer almaktadır.Sözleşme BedeliAçıklamalar kısmında yer almaktadır.Sözleşmenin Önemli ŞartlarıAçıklamalar kısmında yer almaktadır.Transfer ŞekliKiraya Verme (Renting to)AçıklamalarKulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Olympique De Marseille kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Olympique De Marseille kulübünün 4.500.000 Avro tutarında satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti Olympique De Marseille kulübü tarafından karşılanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234945BIST