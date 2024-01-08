***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
08.01.2024 19:51
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
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Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Jean Emile Junior ONANA ONANA
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
Açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Sözleşme Süresi
Açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Transfer Şekli
Kiraya Verme (Renting to)
Açıklamalar
Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Olympique De Marseille kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Olympique De Marseille kulübünün 4.500.000 Avro tutarında satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti Olympique De Marseille kulübü tarafından karşılanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234945
BIST