***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
09.02.2024 19:38
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
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Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Ernest Muci
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Legia Varşova
Görüşme Sonucu
Olumlu.
Sözleşme Tarihi
09.02.2024
Sözleşme Süresi
3,5 Yıl
Sözleşme Bedeli
10.000.000 Avro
Sözleşmenin Önemli Şartları
-
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net kârın %10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248649
BIST
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18:059.046
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 96,18
|Açılış
|: 8.993
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|Önceki Kapanış
|: 8.950
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8.943
En Yüksek
9.046
18:0530,6924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
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|Açılış
|: 30,7200
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|Önceki Kapanış
|: 30,6600
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30,6924
En Düşük
30,5224
18:0533,1231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 33,1000
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|Önceki Kapanış
|: 32,9200
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En Düşük
32,9675
18:051.993,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
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|Açılış
|: 1.993,86
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|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
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2.009,80
En Düşük
1.991,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOFER
|53,35
|481.167.353
|% 10,00
|
|KFEIN
|141,90
|140.846.784
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|97.255.906
|% 10,00
|
|BNTAS
|12,43
|205.010.273
|% 10,00
|
|TUCLK
|13,75
|292.138.795
|% 10,00
|
|KRGYO
|28,66
|579.880.489
|% -9,99
|
|AVHOL
|56,15
|185.894.082
|% -9,94
|
|MARKA
|81,15
|36.025.959
|% -8,72
|
|TETMT
|6.952,50
|22.207.703
|% -7,30
|
|YGGYO
|43,22
|31.672.212
|% -5,67
|
|THYAO
|294,75
|10.713.229.542
|% 2,79
|
|EREGL
|46,36
|5.619.688.775
|% 1,93
|
|GUBRF
|163,60
|5.418.882.181
|% 3,54
|
|ASELS
|52,10
|4.408.347.569
|% 1,46
|
|KOZAL
|22,14
|4.368.538.515
|% 4,34
|
|EKGYO
|10,49
|3.691.890.149
|% 1,65
|
|TSPOR
|1,79
|566.999.050
|% 5,29
|
|QUAGR
|4,28
|1.142.285.446
|% 2,88
|
|KOZAL
|22,14
|4.368.538.515
|% 4,34
|
|YKBNK
|22,76
|3.909.767.252
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6822
|30,6924
|% 0,33
|
|Euro
|33,1078
|33,1231
|% 0,22
|
|Sterlin
|38,6359
|38,8297
|% 0,40
|
|Frank
|34,9342
|35,1447
|% 0,20
|
|Riyal
|8,1568
|8,1978
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,42
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|870,18
|871,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|861,53
|865,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,63
|81,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,03
|2.021,23
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GEDZA
Yüzde 7.51 oranında artışla 25.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 298, 172 adet işlem
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17:57ARZUM
Yüzde 9.97 oranında artışla 47.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 209, 754 adet işlem
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17:56FORMT
Yüzde 6.08 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 138, 727 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 72, 17 artarak (% 0.76 ) 9, 560
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17:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DOFER, BNTAS