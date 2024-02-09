***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTransfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona ErmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-SoyadıErnest MuciTransfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun KulübüLegia VarşovaGörüşme SonucuOlumlu.Sözleşme Tarihi09.02.2024Sözleşme Süresi3,5 YılSözleşme Bedeli10.000.000 AvroSözleşmenin Önemli ŞartlarıTransfer ŞekliSatın Alma (Purchase)AçıklamalarProfesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net kârın %10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248649BIST