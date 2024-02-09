***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi
09.02.2024 23:38
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması / Sona Ermesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
SC BRAGA
Görüşme Sonucu
Olumlu
Sözleşme Tarihi
09.02.2024
Sözleşme Süresi
0,5 + 3 Yıl
Sözleşme Bedeli
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Sözleşmenin Önemli Şartları
Açıklamalar kısmında belirtilmiştir.
Transfer Şekli
Kiralama (Renting from)
Açıklamalar
Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. SC Braga kulübüne 2023-2024 sezonu için net 1.000.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerceklesmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve SC Braga kulubune transfer bedeli olarak 11.000.000 Avro ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248678
BIST