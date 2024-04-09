***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
09.04.2024 20:16
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Açıklamalar
01.06.2023 - 29.02.2024 TTK bilançomuz ektedir. TTK 376 bilançolarının, SPK'nın II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve bu söz konusu tabloların yerine geçmeyeceğini bildiririz. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271604
BIST
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12:359.814
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 57,50
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.757
|
9.747
En Yüksek
9.849
12:3532,2641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2701
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2300
|
32,3027
En Düşük
31,9758
12:3535,0218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0974
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9000
|
35,0935
En Düşük
34,7786
12:352.434,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 28,47
|Açılış
|: 2.434,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405,69
|
2.450,10
En Düşük
2.405,00
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AKENR
|18,15
|1.083.741.909
|% 10,00
|
|DOBUR
|171,60
|10.441.534
|% 10,00
|
|ENTRA
|14,64
|22.524.313
|% 9,99
|
|UFUK
|313,75
|24.994.244
|% 9,99
|
|TETMT
|13.465,00
|28.861.320
|% 9,99
|
|FONET
|25,86
|94.661.331
|% -7,31
|
|KUTPO
|106,00
|107.900.404
|% -6,53
|
|EGPRO
|212,50
|135.704.337
|% -5,64
|
|ORMA
|229,90
|1.697.841
|% -5,04
|
|TNZTP
|71,75
|89.869.780
|% -4,52
|
|THYAO
|309,25
|4.482.603.426
|% -0,24
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,16
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 2,67
|
|TUPRS
|188,40
|2.021.474.898
|% 2,89
|
|KCHOL
|217,00
|1.840.833.717
|% 0,42
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,16
|
|EKGYO
|10,75
|935.567.931
|% 1,70
|
|ZOREN
|5,80
|418.195.003
|% -0,51
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 2,67
|
|AKENR
|18,15
|1.083.741.909
|% 10,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2540
|32,2606
|% 0,83
|
|Euro
|35,0108
|35,0258
|% 0,29
|
|Sterlin
|41,0634
|41,2692
|% 1,01
|
|Frank
|35,8698
|36,0496
|% 1,09
|
|Riyal
|8,6409
|8,6842
|% 0,89
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,87
|27,91
|% 0,66
|
|Platin
|973,07
|973,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.075,23
|1.078,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,44
|89,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.343,72
|2.344,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:35
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17:57
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