***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz, 23.12.2020 tarihli bugünkü toplantısındaDenetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesindei. Denetimden Sorumlu Komitenin üç üyeden oluşmasına,ii. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu'nun, Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Özgür Mert Balcı ile Sn.Kerem Gürel'in atanmalarına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesindei. Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyeden oluşmasına,ii. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn.Kerem Gürel'in, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. Özgür Mert Balcı ve Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu'nun atanmalarına,Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesindei. Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına,ii. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn.Özgür Mert Balcı'nın, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu ile Sn. Kerem Gürel'in atanmalarına,toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894665BIST