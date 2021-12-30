***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz, 29.12.2021 tarihli toplantısındaDenetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesindei. Denetimden Sorumlu Komitenin iki üyeden oluşmasına,ii. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu'nun, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn.Kerem Gürel'in atanmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesindei. Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyeden oluşmasına,ii. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn.Kerem Gürel'in, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu ile Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Merve Temel'in atanmalarına,Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesindei. Riskin Erken Saptanması Komitesinin iki üyeden oluşmasına,ii. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Kerem Gürel'in atanmasına ,toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuyunun bilgisine saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987147BIST