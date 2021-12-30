***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.12.2021 16:37
***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz, 29.12.2021 tarihli toplantısında
Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde
i. Denetimden Sorumlu Komitenin iki üyeden oluşmasına,
ii. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu'nun, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn.Kerem Gürel'in atanmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde
i. Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyeden oluşmasına,
ii. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn.Kerem Gürel'in, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu ile Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Merve Temel'in atanmalarına,
Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde
i. Riskin Erken Saptanması Komitesinin iki üyeden oluşmasına,
ii. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. İbrahim Burak Aslanoğlu'nun, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Kerem Gürel'in atanmasına ,
toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987147
BIST