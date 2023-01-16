***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16.01.2023 (bugün) tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine1. Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesindei. Denetimden Sorumlu Komite iki üyeden oluşmasına,ii. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz İbrahim Burak Aslanoğlu'nun, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Serkan Leke'nin atanmalarına,2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesindei. Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyeden oluşmasına,ii. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Kerem Gürel'in, Kurumsal Yönetim Komite üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz İbrahim Burak Aslanoğlu ve Şirketimiz Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Nazife Çakır'ın atanmalarına,3. Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesindei. Riskin Erken Saptanması Komitesinin iki üyeden oluşmasına,ii. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Ömer Karabacak'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Elçin Kılıç'ın atanmalarınakarar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102682BIST