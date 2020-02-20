***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 11:32
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820270
BIST
15:19117.281
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -1.915,38
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
116.978
15:196,0951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0106
|Açılış
|: 6,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
15:196,5771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
15:19316,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,41
|Açılış
|: 316,87
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,10
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|168.665.623
|% 19,87
|
|HATEK
|9,92
|29.097.778
|% 15,89
|
|QNBFL
|151,80
|5.299.874
|% 15,00
|
|QNBFB
|47,00
|3.369.113
|% 6,82
|
|LOGO
|72,25
|60.527.498
|% 6,41
|
|TSPOR
|6,43
|717.533.049
|% -17,35
|
|VERTU
|5,46
|35.428.233
|% -17,27
|
|GSRAY
|3,32
|797.648.973
|% -14,87
|
|FENER
|17,01
|736.259.604
|% -12,50
|
|ESCOM
|2,80
|16.873.266
|% -12,23
|
|BJKAS
|3,17
|1.062.093.159
|% -9,94
|
|ASELS
|28,80
|1.055.625.496
|% -3,29
|
|THYAO
|14,62
|851.875.924
|% -1,88
|
|GSRAY
|3,32
|797.648.973
|% -14,87
|
|FENER
|17,01
|736.259.604
|% -12,50
|
|BJKAS
|3,17
|1.062.093.159
|% -9,94
|
|CEMAS
|1,27
|307.863.463
|% -3,79
|
|GSRAY
|3,32
|797.648.973
|% -14,87
|
|IHLGM
|1,23
|195.902.957
|% -5,38
|
|ODAS
|2,09
|303.933.927
|% -6,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8160
|7,8552
|% -0,30
|
|Frank
|6,1706
|6,2078
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6197
|1,6278
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|3,82
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.097
|2.128
|18,00
|
|Tam
|2.089
|2.141
|21,32
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|10,31
|
|Çeyrek
|506
|518
|5,16
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,40
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,11
|59,11
|-0,01
|
Seans Raporu
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