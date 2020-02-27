BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,36
|53.634.235
|% 14,29
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|FMIZP
|49,90
|41.119.544
|% 8,20
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9253
|7,9650
|% 0,08
|Frank
|6,3327
|6,3709
|% 0,91
|Riyal
|1,6395
|1,6477
|% 0,29
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|12,86
|Altın Gr.
|327
|327
|3,23
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|18,00
|Tam
|2.158
|2.212
|22,60
|Yarım
|1.043
|1.070
|10,93
|Çeyrek
|523
|535
|5,47
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,16
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,58
|0,04
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|-1,29
Seans Raporu
- 15:41SONME Yüzde -7.28 oranında düşüşle 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 152 adet işlem
- 15:40XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3819, 74 kaybederek (% -2.78 ) 133, 529
- 15:40XU100 Endeks 111, 951 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 8 altında . İşlem hacmi 9, 434.00 milyon TL de
- 15:40EDIP Yüzde -6.73 oranında düşüşle 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 719, 009 adet işlem
- 15:38IHYAY Yüzde -8.40 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 677, 967 adet işlem