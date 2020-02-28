***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 15:01
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822759
BIST
16:12106.270
En Yüksek
|Değişim
|: -3,76%
|| -4.148,30
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
16:126,2318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0314
|Açılış
|: 6,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
16:126,8422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0205
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
16:12324,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,44
|Açılış
|: 324,78
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,78
|15.200.899
|% 15,76
|
|OYAYO
|3,83
|36.905.442
|% 13,31
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|LINK
|26,32
|2.866.301
|% 8,85
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,43
|1.396.547
|% -10,68
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|AVGYO
|1,54
|45.455.613
|% -9,94
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|THYAO
|11,92
|1.388.145.591
|% -1,89
|
|ASELS
|27,92
|924.492.264
|% -0,21
|
|GARAN
|9,61
|447.335.890
|% -5,69
|
|AKBNK
|6,78
|255.205.733
|% -5,96
|
|YKBNK
|2,33
|235.070.534
|% -4,90
|
|EKGYO
|1,40
|182.039.375
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,23
|151.276.815
|% -4,65
|
|THYAO
|11,92
|1.388.145.591
|% -1,89
|
|ODAS
|1,99
|227.933.898
|% -2,45
|
|YKBNK
|2,33
|235.070.534
|% -4,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9856
|8,0257
|% 0,19
|
|Frank
|6,4126
|6,4513
|% 0,64
|
|Riyal
|1,6541
|1,6624
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.624
|-13,28
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|2.151
|2.183
|-25,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|-20,87
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-10,09
|
|Çeyrek
|520
|532
|-5,05
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,14
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|50,72
|50,72
|-1,01
|