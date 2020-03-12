BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9515
|7,9914
|% 0,15
|Frank
|6,6404
|6,6804
|% 0,69
|Riyal
|1,6582
|1,6665
|% 0,50
|Alış
|Satış
|%
|Altın Gr.
|330
|330
|3,16
|Cumhuriyet
|2.185
|2.218
|-5,00
|Tam
|2.175
|2.229
|-5,20
|Yarım
|1.051
|1.078
|-2,51
|Çeyrek
|527
|539
|-1,26
Seans Raporu
- 12:27PEKGY Yüzde -9.91 oranında düşüşle 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 104, 125 adet işlem
- 12:26USAK Yüzde -10.61 oranında düşüşle 1.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 321, 597 adet işlem
- 12:25 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, THYAO, TOASO
- 12:25XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4164, 03 kaybederek (% -4.35 ) 91, 573
- 12:25 Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEMSA, MEGAP, EGCYH, IDEAS, BEYAZ, AYES, UMPAS, SAFKR, IZFAS, ALYAG