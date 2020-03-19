***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 17:17
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830785
BIST
17:0384.906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -671,11
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
17:036,5287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0491
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
17:037,0494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0249
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
17:03312,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,50
|Açılış
|: 311,90
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,08
|37.312.440
|% 10,00
|
|ISFIN
|2,86
|209.811.146
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|487.833
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|275.903
|% 10,00
|
|OYAYO
|3,42
|9.253.464
|% 9,97
|
|HUBVC
|11,69
|91.483.268
|% -10,56
|
|LKMNH
|4,25
|891.000
|% -9,96
|
|TKNSA
|3,80
|50.254.739
|% -9,95
|
|PENGD
|1,90
|16.574.254
|% -9,95
|
|DERIM
|2,90
|3.335.973
|% -9,94
|
|GARAN
|7,69
|789.724.835
|% -3,87
|
|ASELS
|21,10
|707.444.379
|% -2,94
|
|THYAO
|7,96
|609.013.373
|% 0,76
|
|YKBNK
|1,92
|336.862.042
|% -3,03
|
|ISFIN
|2,86
|209.811.146
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,92
|336.862.042
|% -3,03
|
|GARAN
|7,69
|789.724.835
|% -3,87
|
|ODAS
|1,18
|106.612.974
|% -1,67
|
|IHLGM
|0,75
|64.291.324
|% -2,60
|
|THYAO
|7,96
|609.013.373
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5783
|7,6163
|% 0,86
|
|Frank
|6,6746
|6,7148
|% 0,13
|
|Riyal
|1,7337
|1,7424
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|-1,78
|
|Altın Gr.
|309
|309
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,05
|12,09
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,51
|0,01
|
|B. Petrol
|25,60
|25,60
|0,72
|