***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 11:16
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834127
BIST
14:0389.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 76,37
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.650
14:036,6631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0393
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
14:037,3170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0410
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2888
14:03341,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,61
|Açılış
|: 341,55
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,33
|39.896.494
|% 9,91
|
|DAGHL
|3,00
|6.808.952
|% 9,89
|
|UZERB
|2,49
|69.199
|% 9,69
|
|INFO
|7,09
|774.855
|% -9,91
|
|TMPOL
|4,22
|5.718.796
|% -9,83
|
|LUKSK
|6,35
|1.372.544
|% -9,29
|
|COSMO
|1,94
|9.828
|% -8,06
|
|PINSU
|2,86
|10.780.494
|% -8,04
|
|PETKM
|3,54
|1.369.381.137
|% 6,31
|
|SASA
|7,73
|359.403.324
|% -2,15
|
|GSRAY
|2,33
|300.410.613
|% -4,51
|
|ECILC
|4,56
|282.987.479
|% 1,79
|
|GARAN
|7,78
|276.568.106
|% -0,77
|
|PETKM
|3,54
|1.369.381.137
|% 6,31
|
|GSRAY
|2,33
|300.410.613
|% -4,51
|
|IHLGM
|1,03
|100.657.097
|% -3,74
|
|ODAS
|1,39
|99.549.108
|% -0,71
|
|YKBNK
|1,86
|125.812.228
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2535
|8,2949
|% -0,15
|
|Frank
|6,8518
|6,8931
|% -0,91
|
|Riyal
|1,7614
|1,7702
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.594
|2,40
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,14
|14,18
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,05
|0,03
|
|B. Petrol
|27,39
|27,39
|2,65
|