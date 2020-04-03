***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 10:47
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834510
BIST
11:5089.232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -279,30
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
11:506,7018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,0873
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7114
En Düşük
6,6075
11:507,2411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0312
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2672
En Düşük
7,1664
11:50347,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 3,65
|Açılış
|: 347,07
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|5,44
|13.324.028
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|1.379.555
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|260.179
|% 9,76
|
|TACTR
|2,38
|23.276
|% 9,68
|
|UZERB
|2,70
|97.683
|% 8,43
|
|RTALB
|4,16
|2.714.204
|% -9,96
|
|IHGZT
|4,46
|62
|% -9,90
|
|INFO
|6,39
|1.259.441
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|21.520
|% -8,57
|
|EDIP
|1,38
|623.857
|% -7,38
|
|PETKM
|3,38
|266.698.115
|% -2,31
|
|TUPRS
|85,45
|255.800.120
|% 3,39
|
|ASELS
|23,34
|230.031.635
|% 0,86
|
|GARAN
|7,48
|194.142.399
|% -1,58
|
|ARCLK
|14,06
|160.263.960
|% 5,32
|
|PETKM
|3,38
|266.698.115
|% -2,31
|
|GSRAY
|2,05
|136.760.969
|% -6,82
|
|IHLGM
|0,98
|57.567.297
|% -2,00
|
|KARSN
|1,32
|61.940.902
|% 1,54
|
|YKBNK
|1,81
|80.909.188
|% -2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2174
|8,2586
|% 0,51
|
|Frank
|6,8238
|6,8649
|% 0,86
|
|Riyal
|1,7737
|1,7826
|% 1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.611
|-2,72
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,36
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,33
|14,36
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|31,02
|31,02
|1,08
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:02DAGHL
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 277, 218 adet işlem
-
12:01XU100
Endeks 89, 317 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 2, 772.00 milyon TL de
-
12:01ULAS
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 473, 061 adet işlem
-
12:00TSPOR
Yüzde -6.47 oranında düşüşle 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 415, 970 adet işlem
-
11:59DOGUB
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 480, 711 adet işlem