***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2020 11:31
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836363
BIST
14:1892.989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 606,70
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
14:186,7675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
14:187,3797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
14:18358,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 358,63
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.062.035
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|23.626.893
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|40.984.945
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.349.320
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|41,86
|548.037.699
|% 3,92
|
|ASELS
|24,68
|496.377.436
|% 1,15
|
|THYAO
|9,60
|471.954.270
|% 0,73
|
|SASA
|9,22
|447.219.488
|% 3,13
|
|GARAN
|7,85
|338.174.915
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,36
|229.784.796
|% 0,85
|
|IHLGM
|1,03
|79.148.128
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,46
|227.197.887
|% 2,67
|
|TEKTU
|1,06
|66.767.290
|% 4,95
|
|YKBNK
|1,88
|108.447.484
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3345
|8,3763
|% 0,17
|
|Frank
|6,9407
|6,9825
|% -0,10
|
|Riyal
|1,7955
|1,8045
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|358
|358
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,07
|15,12
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,00
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