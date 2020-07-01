***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.07.2020 17:36
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853770
BIST
17:48115.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -1.147,15
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
17:486,8552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
17:487,7249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
17:48388,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -3,61
|Açılış
|: 388,86
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.672.551
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.206.881
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.744.155
|% 9,98
|
|CMBTN
|66,20
|16.394.018
|% 9,97
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.009
|% 9,97
|
|ULAS
|5,46
|6.879.865
|% -7,30
|
|UZERB
|5,02
|40.401
|% -7,04
|
|DAGHL
|7,35
|1.913.461
|% -5,04
|
|EKIZ
|9,75
|1.031.545
|% -4,79
|
|IDEAS
|3,82
|549.698
|% -4,74
|
|KRDMD
|3,24
|1.925.871.763
|% -0,31
|
|ASELS
|32,80
|1.214.816.933
|% 0,99
|
|THYAO
|12,29
|1.196.908.588
|% -1,84
|
|GARAN
|8,31
|1.184.800.323
|% -1,77
|
|ODAS
|2,57
|978.361.926
|% 3,63
|
|KRDMD
|3,24
|1.925.871.763
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,01
|916.508.595
|% -1,95
|
|ODAS
|2,57
|978.361.926
|% 3,63
|
|DOHOL
|2,21
|793.820.319
|% 5,24
|
|SKBNK
|1,51
|465.957.131
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5046
|8,5473
|% 0,36
|
|Frank
|7,2214
|7,2649
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-15,78
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.540
|-16,70
|
|Tam
|2.593
|2.607
|-17,10
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|-8,40
|
|Çeyrek
|630
|638
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,95
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,33
|41,33
|0,06
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AKGUV
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 648, 498 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 115, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 87 altında . İşlem hacmi 22, 659.00 milyon TL de
-
17:53DAGHL
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 639 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1202, 7 kaybederek (% -1.11 ) 107, 141
-
17:52
EUYO, OSMEN, KRDMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında