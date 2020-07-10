***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 17:38
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859062
BIST
17:25113.675
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -2.118,47
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:256,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
17:257,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7759
En Düşük
7,7277
17:25398,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,69
|Açılış
|: 398,64
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|52.308.244
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|KERVN
|0,47
|1.781.517
|% 9,30
|
|LIDFA
|3,24
|20.820.407
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|7.981.865
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.163.755
|% -9,86
|
|TURGG
|55,05
|18.838.221
|% -9,83
|
|PEKGY
|8,73
|57.686.223
|% -9,25
|
|EKGYO
|2,11
|2.092.327.987
|% -2,31
|
|GARAN
|7,75
|1.178.874.057
|% -2,02
|
|SISE
|6,14
|1.105.270.763
|% -3,76
|
|TRKCM
|4,50
|1.088.730.862
|% -2,81
|
|THYAO
|11,64
|1.054.909.415
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,11
|2.092.327.987
|% -2,31
|
|IHLGM
|1,62
|437.379.395
|% -3,57
|
|ODAS
|2,63
|666.522.837
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,00
|711.979.638
|% -2,91
|
|TRKCM
|4,50
|1.088.730.862
|% -2,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6575
|8,7010
|% 0,37
|
|Frank
|7,2770
|7,3208
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8254
|1,8345
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|1,31
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.614
|8,80
|
|Tam
|2.668
|2.682
|9,10
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,40
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,73
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,00
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,10
|