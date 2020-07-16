***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.07.2020 10:00
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860043
BIST
11:15119.222
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.481,08
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.307
En Düşük
118.735
11:156,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,9060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
11:157,8283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8167
11:15398,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,80
|Açılış
|: 398,20
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,98
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|8.949.583
|% 10,00
|
|FMIZP
|66,60
|24.123.085
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|18.067.658
|% 9,99
|
|BFREN
|501,30
|12.072.138
|% 9,98
|
|PKENT
|368,20
|897.005
|% 9,98
|
|DITAS
|27,72
|2.576.916
|% -7,48
|
|DOBUR
|18,10
|714.886
|% -7,37
|
|ALYAG
|1,26
|231.233
|% -4,55
|
|TSPOR
|4,84
|365.990.136
|% -4,35
|
|MRGYO
|2,31
|3.852.164
|% -4,15
|
|EKGYO
|2,31
|480.765.707
|% -1,28
|
|THYAO
|12,18
|396.968.889
|% 3,22
|
|TSPOR
|4,84
|365.990.136
|% -4,35
|
|TRKCM
|4,68
|363.724.062
|% 0,86
|
|GARAN
|8,04
|306.329.758
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,31
|480.765.707
|% -1,28
|
|TRKCM
|4,68
|363.724.062
|% 0,86
|
|TSPOR
|4,84
|365.990.136
|% -4,35
|
|TSKB
|1,31
|97.930.511
|% 3,15
|
|KRDMD
|3,17
|234.730.263
|% 3,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5840
|8,6270
|% -0,23
|
|Frank
|7,2343
|7,2778
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-4,60
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.614
|-3,00
|
|Tam
|2.670
|2.682
|-3,10
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|-1,50
|
|Çeyrek
|650
|657
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|43,57
|43,57
|-0,22
|
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