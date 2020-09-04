***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.09.2020 11:06
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873261
BIST
11:061.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,99
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
11:067,4466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0139
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
11:068,8210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0078
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
11:06462,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,30
|Açılış
|: 462,56
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler11:06
|TKURU
|227,80
|1.565.214
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|363.283
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|66.017
|% 10,00
|
|EMNIS
|7,27
|340.970
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,05
|3.971.502
|% 9,96
|
|ETILR
|2,81
|830.158
|% -9,94
|
|IZMDC
|19,11
|3.953.018
|% -7,14
|
|FRIGO
|21,64
|402.569
|% -6,64
|
|BURVA
|56,50
|115.204
|% -6,61
|
|AYCES
|46,90
|8.770
|% -6,01
|
|SISE
|6,20
|622.428.152
|% 2,31
|
|ASELS
|16,98
|246.153.092
|% 0,47
|
|FENER
|35,86
|226.088.179
|% 5,10
|
|GSRAY
|3,66
|198.479.697
|% 0,27
|
|GARAN
|6,81
|159.842.142
|% 0,74
|
|SISE
|6,20
|622.428.152
|% 2,31
|
|GSRAY
|3,66
|198.479.697
|% 0,27
|
|EKGYO
|1,73
|79.222.126
|% 0,58
|
|GSDHO
|2,24
|82.163.618
|% 3,70
|
|YKBNK
|2,03
|75.528.656
|% 0,50
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4384
|7,4466
|% 0,19
|
|Euro
|8,8114
|8,8210
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,8499
|9,8993
|% 0,12
|
|Frank
|8,1290
|8,1779
|% -0,11
|
|Riyal
|1,9755
|1,9854
|% 0,02
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|4,65
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,18
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,75
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,04
|
|B. Petrol
|44,09
|44,09
|0,02
|
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