***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2020 11:30
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874351
BIST
11:161.098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,35
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.097
11:167,4885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4679
11:168,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0300
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
11:16467,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,16
|Açılış
|: 467,73
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:16
|TKURU
|333,30
|445.289
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.684.668
|% 9,98
|
|YONGA
|55,65
|862.074
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|CRDFA
|5,46
|15.527.488
|% -7,61
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|ARENA
|35,50
|18.244.536
|% -6,68
|
|NIBAS
|16,00
|220.619
|% -6,43
|
|PETKM
|4,35
|1.358.146.794
|% -3,55
|
|ZOREN
|2,86
|721.274.074
|% -1,04
|
|TUPRS
|82,25
|441.770.995
|% -3,06
|
|TSPOR
|7,80
|326.437.659
|% 8,94
|
|GSRAY
|5,25
|250.304.991
|% 9,83
|
|PETKM
|4,35
|1.358.146.794
|% -3,55
|
|ZOREN
|2,86
|721.274.074
|% -1,04
|
|SKBNK
|1,49
|216.827.039
|% 7,97
|
|ALBRK
|1,49
|144.929.383
|% 2,05
|
|AKENR
|2,02
|188.632.913
|% -1,94
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4847
|7,4885
|% 0,05
|
|Euro
|8,8644
|8,8678
|% 0,34
|
|Sterlin
|9,7028
|9,7514
|% -0,06
|
|Frank
|8,1976
|8,2470
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9896
|1,9996
|% -0,07
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-2,33
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,97
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-0,42
|