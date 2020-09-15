***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2020 10:19
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875062
BIST
10:551.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,77
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.115
En Düşük
1.111
10:557,4925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0083
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:558,9061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0185
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:55472,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,91
|Açılış
|: 472,68
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:55
|CRFSA
|12,32
|3.250.336
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|848.691
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|41.742.936
|% -9,99
|
|LKMNH
|11,66
|55.714.855
|% -9,96
|
|RODRG
|3,50
|233.713
|% -8,62
|
|TSPOR
|5,02
|19.660.534
|% -8,39
|
|KRDMD
|3,12
|513.086.034
|% -0,95
|
|SISE
|6,40
|204.882.841
|% -0,47
|
|DOHOL
|2,22
|113.222.405
|% 3,26
|
|VAKKO
|6,46
|94.403.424
|% 4,36
|
|PETUN
|22,90
|87.373.282
|% 6,22
|
|KRDMD
|3,12
|513.086.034
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,48
|79.871.852
|% 2,07
|
|DOHOL
|2,22
|113.222.405
|% 3,26
|
|IHLAS
|1,07
|53.155.214
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,84
|70.607.323
|% 0,55
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4908
|7,4925
|% 0,11
|
|Euro
|8,9021
|8,9061
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,6133
|9,6615
|% 0,31
|
|Frank
|8,2328
|8,2824
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9915
|2,0015
|% 0,13
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|6,44
|
|Altın Gr.
|472
|472
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|39,48
|39,48
|-0,13
|