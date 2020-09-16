***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2020 10:04
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875230
BIST
10:301.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,93
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.113
10:307,5003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0104
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5003
En Düşük
7,4788
10:308,8987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0231
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,8987
En Düşük
8,8600
10:30473,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,59
|Açılış
|: 473,38
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
473,72
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler10:30
|VAKFN
|4,04
|5.458.981
|% 1.168,47
|
|YONGA
|81,40
|2.266.583
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|702.979
|% 10,00
|
|SUMAS
|33,22
|109.493
|% 10,00
|
|EMNIS
|15,52
|191.641
|% 9,99
|
|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
|
|FENER
|30,64
|54.799.328
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,48
|12.430.347
|% -9,31
|
|GSRAY
|3,30
|20.475.218
|% -8,33
|
|BJKAS
|3,13
|7.860.641
|% -8,21
|
|PETKM
|4,40
|161.954.441
|% 0,00
|
|SISE
|6,38
|137.883.256
|% 0,47
|
|SASA
|16,75
|130.052.993
|% 2,95
|
|KRDMD
|3,10
|106.095.746
|% -0,32
|
|PETUN
|23,88
|69.275.324
|% 0,76
|
|PETKM
|4,40
|161.954.441
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,10
|106.095.746
|% -0,32
|
|IHLAS
|1,08
|24.658.724
|% 2,86
|
|SISE
|6,38
|137.883.256
|% 0,47
|
|KUYAS
|2,51
|35.396.389
|% 9,60
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4974
|7,5003
|% 0,14
|
|Euro
|8,8939
|8,8987
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,6256
|9,6739
|% -0,02
|
|Frank
|8,2282
|8,2777
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9926
|2,0026
|% 0,06
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|10,20
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,65
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,31
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|0,74
|