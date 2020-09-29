***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2020 10:24
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877149
BIST
11:241.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.128
En Düşük
1.120
11:247,8462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0456
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7776
11:249,1687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0646
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1687
En Düşük
9,0696
11:24474,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,35
|Açılış
|: 474,60
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,19
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler11:22
|YAPRK
|53,35
|417.837
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.193.232
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.771.891
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|568.768
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|5.621.646
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|602.435
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|939.824
|% -9,97
|
|AYCES
|83,00
|6.954.127
|% -9,68
|
|EKIZ
|9,16
|221.535
|% -7,38
|
|YAYLA
|3,11
|56.937.637
|% -7,16
|
|SISE
|7,61
|1.604.997.747
|% -2,06
|
|ODAS
|2,79
|303.355.729
|% 2,57
|
|TRKCM
|4,91
|299.020.140
|% -3,73
|
|GARAN
|6,99
|266.969.127
|% 0,00
|
|SODA
|8,44
|243.645.307
|% -3,54
|
|SISE
|7,61
|1.604.997.747
|% -2,06
|
|ODAS
|2,79
|303.355.729
|% 2,57
|
|CEMAS
|1,71
|164.992.726
|% 3,64
|
|TRKCM
|4,91
|299.020.140
|% -3,73
|
|IHEVA
|2,27
|121.843.347
|% -0,87
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8419
|7,8441
|% 0,56
|
|Euro
|9,1572
|9,1648
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,0688
|10,1193
|% 0,83
|
|Frank
|8,4575
|8,5084
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0844
|2,0949
|% 0,47
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,62
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,95
|0,01
|
|B. Petrol
|42,52
|42,52
|-0,35
|
Seans Raporu
11:22
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