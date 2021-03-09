***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2021 10:41
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916461
BIST
10:361.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,25
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.545
En Düşük
1.535
10:367,6812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0712
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7829
En Düşük
7,6633
10:369,1320
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0640
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2271
En Düşük
9,0931
10:36419,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,70
|Açılış
|: 419,02
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler10:36
|TRILC
|13,31
|83.773
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.147.341
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|38.223.324
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|23.903.961
|% 9,95
|
|ISGSY
|21,96
|4.542.469
|% -8,50
|
|NIBAS
|28,50
|13.095.883
|% -7,59
|
|IZFAS
|7,28
|1.538.858
|% -4,96
|
|KSTUR
|327,50
|159.820
|% -4,52
|
|CLEBI
|238,50
|48.103.377
|% -4,29
|
|GARAN
|9,05
|341.652.795
|% 0,56
|
|PETKM
|6,21
|274.765.587
|% -0,32
|
|THYAO
|14,78
|208.843.072
|% 0,89
|
|KOZAL
|132,00
|207.879.472
|% -0,60
|
|BIMAS
|68,20
|190.331.965
|% 2,02
|
|PETKM
|6,21
|274.765.587
|% -0,32
|
|GARAN
|9,05
|341.652.795
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|88.605.960
|% 1,27
|
|SKBNK
|1,37
|41.695.065
|% 0,00
|
|TSKB
|1,72
|46.422.057
|% 0,58
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6760
|7,6812
|% -0,92
|
|Euro
|9,1248
|9,1320
|% -0,70
|
|Sterlin
|10,6205
|10,6738
|% -0,41
|
|Frank
|8,1852
|8,2345
|% -0,59
|
|Riyal
|2,0408
|2,0510
|% -0,77
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|15,65
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,31
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,45
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,02
|
|B. Petrol
|67,69
|67,69
|-0,55
|
Seans Raporu
10:36
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