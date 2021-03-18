***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2021 10:04
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918948
BIST
12:561.559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,23
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
12:567,4659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0295
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
12:568,9262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0640
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9219
12:56417,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,52
|Açılış
|: 417,03
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
416,86
BIST En Aktif Hisseler12:56
|CLEBI
|330,00
|211.986.698
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,05
|37.593.157
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|9.103.644
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,98
|8.361.252
|% 9,94
|
|SONME
|75,20
|90.315
|% 9,94
|
|FROTO
|213,80
|1.582.061.429
|% -6,72
|
|VAKKO
|16,45
|25.014.053
|% -6,53
|
|BALAT
|8,27
|33.436
|% -5,27
|
|MERIT
|288,00
|36.288
|% -5,26
|
|YESIL
|114,30
|35.345.106
|% -4,75
|
|FROTO
|213,80
|1.582.061.429
|% -6,72
|
|GARAN
|8,94
|667.336.639
|% 2,17
|
|THYAO
|14,21
|619.729.478
|% -2,34
|
|KRDMD
|7,57
|551.781.364
|% -0,53
|
|SISE
|7,84
|389.708.238
|% -1,26
|
|EKGYO
|2,19
|274.013.338
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,74
|298.534.968
|% 1,86
|
|GARAN
|8,94
|667.336.639
|% 2,17
|
|KRDMD
|7,57
|551.781.364
|% -0,53
|
|TSKB
|1,71
|119.748.717
|% 1,18
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4623
|7,4659
|% -0,39
|
|Euro
|8,9200
|8,9262
|% -0,71
|
|Sterlin
|10,3975
|10,4497
|% -0,34
|
|Frank
|8,0400
|8,0884
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9863
|1,9963
|% -0,29
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-9,29
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,52
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-4,00
|
|Tam
|2.759
|2.828
|-5,96
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-2,89
|
|Çeyrek
|669
|684
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,21
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,05
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|-0,25
|