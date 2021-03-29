***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2021 10:44
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921324
BIST
10:511.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 10,98
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.386
10:518,1252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0449
|Açılış
|: 8,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9900
|
8,1252
En Düşük
8,0015
10:519,5900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0283
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4300
|
9,5957
En Düşük
9,4521
10:51448,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,30
|Açılış
|: 448,82
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler10:51
|TRILC
|50,40
|40.677.941
|% 10,00
|
|CMBTN
|306,60
|5.010.457
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|9.786.544
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|2.951.426
|% 9,83
|
|IHLGM
|1,14
|26.768.373
|% 9,62
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|121,10
|37.133.129
|% -6,85
|
|AVOD
|8,92
|109.180.520
|% -6,01
|
|EKGYO
|2,01
|360.460.668
|% 8,65
|
|GARAN
|6,96
|333.121.659
|% 1,16
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|PETKM
|5,58
|163.570.655
|% 2,57
|
|VESTL
|37,82
|163.411.554
|% 3,33
|
|EKGYO
|2,01
|360.460.668
|% 8,65
|
|GARAN
|6,96
|333.121.659
|% 1,16
|
|IHLAS
|0,78
|29.497.742
|% 2,63
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|PETKM
|5,58
|163.570.655
|% 2,57
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1179
|8,1252
|% 0,56
|
|Euro
|9,5715
|9,5900
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,1192
|11,1749
|% 0,08
|
|Frank
|8,5892
|8,6409
|% 0,24
|
|Riyal
|2,1497
|2,1604
|% 0,07
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,52
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,88
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,69
|63,69
|-0,74
|