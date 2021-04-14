***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2021 10:00
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927784
BIST
10:191.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 15,90
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.396
En Düşük
1.381
10:198,1019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0038
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0920
10:199,7016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6811
10:19455,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,29
|Açılış
|: 455,38
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler10:19
|MTRKS
|54,50
|16.347.330
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|2.007.197
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|590.562
|% 9,95
|
|YAPRK
|132,70
|6.404.460
|% 9,94
|
|LUKSK
|70,45
|373.526
|% 6,90
|
|BJKAS
|12,16
|51.811.742
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|UTPYA
|16,81
|759.610
|% -9,96
|
|ETYAT
|4,37
|466.646
|% -9,90
|
|EREGL
|17,10
|140.328.040
|% 0,06
|
|SASA
|44,08
|134.128.990
|% 4,16
|
|GARAN
|6,82
|131.020.685
|% 1,79
|
|KRDMD
|7,40
|119.579.445
|% 0,41
|
|PETKM
|6,22
|112.031.396
|% 1,63
|
|TSKB
|1,31
|46.556.151
|% 1,55
|
|EKGYO
|1,82
|47.352.635
|% 1,68
|
|YKBNK
|2,11
|40.701.731
|% 1,44
|
|GARAN
|6,82
|131.020.685
|% 1,79
|
|PETKM
|6,22
|112.031.396
|% 1,63
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0996
|8,1019
|% -0,05
|
|Euro
|9,6941
|9,7016
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,1538
|11,2098
|% 0,36
|
|Frank
|8,7827
|8,8356
|% 0,14
|
|Riyal
|2,1553
|2,1661
|% 0,01
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|-0,91
|
|Altın Gr.
|455
|455
|0,44
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,45
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,03
|
|B. Petrol
|64,47
|64,47
|0,80
|