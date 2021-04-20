***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:47
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929512
BIST
10:321.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,02
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.375
10:328,0884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:329,7766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0376
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:32461,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,57
|Açılış
|: 461,11
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:32
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|8.050.981
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|8.499.761
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|FRIGO
|41,80
|10.328.921
|% 5,88
|
|LUKSK
|53,85
|2.684.563
|% -9,95
|
|PEKGY
|1,46
|33.764.495
|% -9,88
|
|KONTR
|55,55
|1.244.042
|% -9,67
|
|ANELE
|5,00
|20.089.923
|% -8,93
|
|EDIP
|2,03
|500.457
|% -8,14
|
|GARAN
|7,14
|349.327.765
|% 2,00
|
|PETKM
|6,54
|202.402.135
|% -1,06
|
|EREGL
|18,08
|146.570.663
|% -0,44
|
|KRDMD
|7,41
|107.157.690
|% 1,79
|
|SISE
|7,29
|86.027.523
|% 0,28
|
|GARAN
|7,14
|349.327.765
|% 2,00
|
|PETKM
|6,54
|202.402.135
|% -1,06
|
|YKBNK
|2,12
|59.669.860
|% 1,92
|
|PEKGY
|1,46
|33.764.495
|% -9,88
|
|TSKB
|1,29
|28.471.235
|% 0,00
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0845
|8,0884
|% 0,00
|
|Euro
|9,7694
|9,7766
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,3089
|11,3656
|% 0,30
|
|Frank
|8,8287
|8,8819
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1549
|2,1657
|% 0,25
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,11
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,58
|67,58
|0,53
|