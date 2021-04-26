***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2021 10:09
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930807
BIST
10:421.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 10,80
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.357
En Düşük
1.344
10:428,3717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,4860
En Düşük
8,3580
10:4210,1321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0075
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,2769
En Düşük
10,1149
10:42478,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,50
|Açılış
|: 478,76
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
478,45
BIST En Aktif Hisseler10:42
|MAALT
|193,60
|6.005.232
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SUMAS
|65,55
|230.146
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|KSTUR
|245,70
|160.196
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|BJKAS
|8,08
|25.262.066
|% -7,66
|
|GLYHO
|3,62
|24.013.375
|% -7,42
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|FENER
|32,00
|19.855.766
|% -4,99
|
|GARAN
|7,03
|301.774.784
|% -0,57
|
|GWIND
|6,05
|253.541.085
|% 8,81
|
|EREGL
|18,40
|242.166.693
|% 2,28
|
|PETKM
|6,39
|174.660.406
|% 1,59
|
|KRDMD
|7,02
|158.474.625
|% 0,72
|
|GARAN
|7,03
|301.774.784
|% -0,57
|
|GWIND
|6,05
|253.541.085
|% 8,81
|
|YKBNK
|2,08
|77.287.974
|% 0,00
|
|TSKB
|1,21
|43.619.810
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|58.422.185
|% 0,56
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3643
|8,3717
|% 0,03
|
|Euro
|10,1221
|10,1321
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,6334
|11,6918
|% 0,45
|
|Frank
|9,1300
|9,1850
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2283
|2,2395
|% 0,16
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|0,34
|
|Altın Gr.
|479
|479
|0,46
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|6,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,69
|64,69
|-0,73
|