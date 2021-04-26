***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2021 10:28
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930811
BIST
11:401.363
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,43
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.365
En Düşük
1.344
11:408,3048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0640
|Açılış
|: 8,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2952
11:4010,0566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0830
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0515
11:40476,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,35
|Açılış
|: 477,15
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
474,91
BIST En Aktif Hisseler11:40
|MAALT
|193,60
|6.256.331
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SANKO
|11,67
|9.701.438
|% 9,99
|
|CLEBI
|235,90
|19.982.787
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|BJKAS
|8,06
|47.256.826
|% -7,89
|
|GLYHO
|3,62
|37.087.856
|% -7,42
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|FENER
|32,00
|25.945.448
|% -4,99
|
|GWIND
|5,88
|493.829.055
|% 5,76
|
|GARAN
|7,08
|462.302.399
|% 0,14
|
|EREGL
|18,55
|431.257.045
|% 3,11
|
|PETKM
|6,42
|366.365.793
|% 2,07
|
|KRDMD
|7,03
|270.648.289
|% 0,86
|
|GWIND
|5,88
|493.829.055
|% 5,76
|
|YKBNK
|2,09
|151.745.755
|% 0,48
|
|GARAN
|7,08
|462.302.399
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,82
|111.043.490
|% 1,11
|
|PETKM
|6,42
|366.365.793
|% 2,07
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3005
|8,3048
|% -0,76
|
|Euro
|10,0475
|10,0566
|% -0,82
|
|Sterlin
|11,5566
|11,6146
|% -0,21
|
|Frank
|9,0829
|9,1376
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2157
|2,2268
|% -0,41
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|3,25
|
|Altın Gr.
|476
|477
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,07
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,57
|64,57
|-0,85
|