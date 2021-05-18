***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2021 10:24
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936706
BIST
10:331.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,38
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.461
10:338,3398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0281
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3489
En Düşük
8,3073
10:3310,1735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0639
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1856
En Düşük
10,1023
10:33501,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,01
|Açılış
|: 501,97
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
501,99
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler10:33
|ISBIR
|8.552,50
|1.342.743
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,84
|870.591
|% 9,65
|
|SNPAM
|17,66
|191.081
|% 9,21
|
|VAKFN
|13,49
|121.152.003
|% 8,18
|
|JANTS
|78,05
|106.133.574
|% 7,43
|
|IHGZT
|1,32
|5.748.727
|% -9,59
|
|AYCES
|77,00
|307.089
|% -8,39
|
|YAPRK
|83,55
|23.062.999
|% -7,73
|
|FLAP
|2,74
|8.814.888
|% -5,52
|
|IZTAR
|20,04
|2.945.266
|% -4,84
|
|SISE
|8,07
|439.852.033
|% 3,07
|
|GARAN
|8,07
|423.652.018
|% 1,38
|
|THYAO
|13,21
|181.502.476
|% -1,12
|
|KRDMD
|8,34
|153.872.577
|% 2,21
|
|EREGL
|19,67
|121.762.736
|% 1,24
|
|SISE
|8,07
|439.852.033
|% 3,07
|
|GARAN
|8,07
|423.652.018
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,94
|74.038.190
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,16
|78.064.845
|% 1,41
|
|AKBNK
|5,23
|117.292.557
|% 1,75
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3358
|8,3398
|% 0,34
|
|Euro
|10,1685
|10,1735
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,7923
|11,8514
|% 0,64
|
|Frank
|9,2391
|9,2948
|% 0,80
|
|Riyal
|2,2151
|2,2263
|% 0,25
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|3,08
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,52
|28,55
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,11
|
|B. Petrol
|70,17
|70,17
|0,71
|