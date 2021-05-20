***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2021 10:01
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936898
BIST
12:471.444
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -15,88
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
12:478,3960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0165
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
12:4710,2457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 10,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
12:47503,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,87
|Açılış
|: 503,84
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler12:47
|ISBIR
|9.407,70
|5.042.527
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.694.940
|% 9,95
|
|AYEN
|6,02
|24.561.169
|% 9,85
|
|SKTAS
|4,74
|17.165.986
|% 9,47
|
|ALMAD
|2,48
|635.277
|% 8,77
|
|DIRIT
|4,91
|40.822
|% -9,07
|
|IHGZT
|1,22
|12.041.653
|% -7,58
|
|DOBUR
|14,25
|1.424.982
|% -7,35
|
|SRVGY
|81,45
|6.027.847
|% -6,59
|
|METUR
|33,40
|45.703.145
|% -5,92
|
|GARAN
|8,04
|633.438.870
|% -0,50
|
|PETKM
|6,36
|481.169.221
|% 1,60
|
|THYAO
|13,41
|469.401.141
|% 0,45
|
|KOZAL
|129,40
|398.460.479
|% -1,22
|
|EREGL
|18,74
|397.609.719
|% -3,15
|
|EKGYO
|1,95
|165.688.202
|% -0,51
|
|GARAN
|8,04
|633.438.870
|% -0,50
|
|PETKM
|6,36
|481.169.221
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,13
|160.985.546
|% -0,93
|
|BJKAS
|7,54
|378.283.713
|% -5,87
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3941
|8,3960
|% -0,20
|
|Euro
|10,2400
|10,2457
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,8140
|11,8732
|% -0,20
|
|Frank
|9,2736
|9,3295
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2318
|2,2429
|% -0,21
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|-2,25
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|3.324
|3.375
|11,00
|
|Tam
|3.308
|3.391
|-16,97
|
|Yarım
|1.599
|1.640
|-8,21
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,59
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|-1,15
|