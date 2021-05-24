***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2021 14:56
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937449
BIST
16:281.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,07
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
16:288,3989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0165
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
16:2810,2669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0076
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
16:28507,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,34
|Açılış
|: 507,74
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler16:28
|TRILC
|42,90
|113.634.999
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.491.396
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.436.203
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.092.356
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.615.801
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|20.980.089
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.364.675
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,30
|33.795.399
|% -8,61
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,07
|862.877.880
|% -1,10
|
|ASELS
|15,40
|647.878.418
|% 1,65
|
|FENER
|33,74
|610.324.576
|% 7,38
|
|KOZAL
|128,30
|565.090.129
|% -0,08
|
|KRDMD
|8,06
|498.423.891
|% 0,37
|
|GARAN
|8,07
|862.877.880
|% -1,10
|
|TSKB
|1,39
|145.358.575
|% 1,46
|
|YKBNK
|2,16
|197.965.360
|% 0,00
|
|KARSN
|4,87
|430.690.871
|% 0,62
|
|EKGYO
|1,97
|147.696.709
|% 0,51
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3956
|8,3989
|% -0,20
|
|Euro
|10,2628
|10,2669
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,8323
|11,8916
|% -0,34
|
|Frank
|9,3148
|9,3709
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2317
|2,2429
|% -0,25
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-1,40
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|14,00
|
|Tam
|3.338
|3.422
|13,75
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|6,65
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,75
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,02
|
|B. Petrol
|67,38
|67,38
|1,03
|