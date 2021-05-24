***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2021 16:28
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937486
BIST
16:211.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,84
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
16:218,4005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0149
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
16:2110,2648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0055
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
16:21507,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,66
|Açılış
|: 507,41
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler16:19
|TRILC
|42,90
|113.629.680
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.489.696
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.425.056
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.082.920
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.564.575
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|20.843.364
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.341.335
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,42
|33.519.456
|% -8,11
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,06
|857.967.555
|% -1,23
|
|ASELS
|15,40
|645.302.006
|% 1,65
|
|FENER
|33,54
|591.320.659
|% 6,75
|
|KOZAL
|128,20
|561.899.523
|% -0,16
|
|KRDMD
|8,03
|448.285.318
|% 0,00
|
|GARAN
|8,06
|857.967.555
|% -1,23
|
|TSKB
|1,38
|145.272.811
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,15
|197.305.000
|% -0,46
|
|KARSN
|4,85
|423.125.660
|% 0,21
|
|EKGYO
|1,97
|147.499.430
|% 0,51
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3971
|8,4006
|% -0,18
|
|Euro
|10,2569
|10,2631
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,8299
|11,8892
|% -0,36
|
|Frank
|9,3108
|9,3668
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2311
|2,2423
|% -0,28
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-1,57
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|14,00
|
|Tam
|3.337
|3.421
|12,94
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|6,26
|
|Çeyrek
|809
|827
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,68
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,01
|
|B. Petrol
|67,43
|67,43
|1,08
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 73 kaybederek (% -0.18 ) 1, 519
-
16:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GARAN, TSKB
-
16:27BAKAB
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 948 adet işlem
-
16:25OZGYO
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 988, 733 adet işlem
-
16:23XU100
Endeks 1, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 10, 730.00 milyon TL de