***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2021 15:27
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943562
BIST
16:451.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,00
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
16:458,7043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0657
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6822
16:4510,3686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0885
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3338
16:45497,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -5,73
|Açılış
|: 497,09
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
496,01
BIST En Aktif Hisseler16:45
|VAKFN
|10,57
|164.195.385
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.771.475
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.344.136
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.699.959
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.429.034
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,74
|919.965.991
|% -8,45
|
|AYCES
|72,05
|3.444.187
|% -7,15
|
|BJKAS
|6,36
|182.133.543
|% -7,15
|
|TSPOR
|2,69
|64.439.027
|% -4,95
|
|THYAO
|14,88
|1.382.504.681
|% 1,99
|
|BOBET
|5,74
|919.965.991
|% -8,45
|
|GARAN
|8,31
|742.968.850
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,14
|475.734.087
|% 0,47
|
|BERA
|15,67
|449.804.476
|% 2,82
|
|EKGYO
|2,14
|475.734.087
|% 0,47
|
|BOBET
|5,74
|919.965.991
|% -8,45
|
|YKBNK
|2,17
|332.638.828
|% 0,46
|
|THYAO
|14,88
|1.382.504.681
|% 1,99
|
|GARAN
|8,31
|742.968.850
|% 1,47
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7016
|8,7043
|% -0,75
|
|Euro
|10,3617
|10,3686
|% -0,85
|
|Sterlin
|12,0499
|12,1104
|% -1,10
|
|Frank
|9,4231
|9,4798
|% -0,97
|
|Riyal
|2,3140
|2,3256
|% -0,75
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-7,15
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-5,73
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|-28,00
|
|Tam
|3.280
|3.363
|-26,61
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|-12,87
|
|Çeyrek
|795
|813
|-6,44
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,82
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,11
|
|B. Petrol
|74,92
|74,92
|0,02
|
Seans Raporu
16:45
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