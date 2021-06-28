***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 16:43
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944507
BIST
16:351.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,42
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:358,7251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0392
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
16:3510,4032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0633
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3984
16:35499,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,16
|Açılış
|: 499,91
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ATATP
|26,40
|47.859.166
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.175.357
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.840.582
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.753.209
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.108.685
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.946.375
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.802.956
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,17
|871.746.454
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,96
|783.088.560
|% -4,39
|
|THYAO
|14,02
|726.123.263
|% -1,82
|
|SASA
|29,08
|499.163.337
|% -0,82
|
|KRDMD
|6,71
|430.062.323
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,96
|783.088.560
|% -4,39
|
|YKBNK
|2,17
|343.235.696
|% -1,81
|
|GARAN
|8,17
|871.746.454
|% -0,37
|
|AKBNK
|5,34
|358.549.673
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,71
|430.062.323
|% -1,47
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7232
|8,7251
|% -0,45
|
|Euro
|10,3961
|10,4032
|% -0,60
|
|Sterlin
|12,1052
|12,1659
|% -0,22
|
|Frank
|9,4595
|9,5165
|% -0,60
|
|Riyal
|2,3223
|2,3339
|% -0,33
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-1,16
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|-18,00
|
|Tam
|3.293
|3.376
|-15,62
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|-7,55
|
|Çeyrek
|798
|817
|-3,78
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|-0,59
|