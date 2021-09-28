***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2021 12:40
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965486
BIST
13:591.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,30
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
13:598,8901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0728
|Açılış
|: 8,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8903
En Düşük
8,8095
13:5910,3862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0676
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4021
En Düşük
10,2978
13:59495,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,89
|Açılış
|: 495,31
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler13:58
|YEOTK
|88,55
|25.533.790
|% 10,00
|
|ERSU
|4,62
|30.884.018
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.603.003
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.461.264
|% 9,98
|
|ASUZU
|18,77
|59.747.023
|% 9,96
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|23.551.802
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|11.589.915
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,10
|95.366.004
|% -9,45
|
|THYAO
|13,73
|724.725.124
|% 1,48
|
|GARAN
|8,89
|610.446.284
|% -0,34
|
|TUPRS
|112,80
|463.076.084
|% 0,71
|
|KRDMD
|6,31
|301.449.139
|% -0,94
|
|SISE
|8,01
|254.462.120
|% -1,84
|
|YKBNK
|2,34
|232.878.956
|% -0,85
|
|ODAS
|1,36
|98.309.218
|% 1,49
|
|GARAN
|8,89
|610.446.284
|% -0,34
|
|THYAO
|13,73
|724.725.124
|% 1,48
|
|KRDMD
|6,31
|301.449.139
|% -0,94
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8856
|8,8889
|% 0,81
|
|Euro
|10,3811
|10,3904
|% 0,70
|
|Sterlin
|12,0499
|12,1103
|% 0,07
|
|Frank
|9,5350
|9,5924
|% 0,52
|
|Riyal
|2,3617
|2,3736
|% 0,78
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|-16,59
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-12,00
|
|Tam
|3.272
|3.355
|-12,26
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|-5,93
|
|Çeyrek
|793
|811
|-2,96
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,20
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|79,47
|79,47
|0,75
|