***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 12:55
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979186
BIST
15:561.774
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 18,89
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
15:5612,6743
En Yüksek
|Değişim
|: 11,12%
|| 1,2681
|Açılış
|: 13,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
15:5614,2857
En Yüksek
|Değişim
|: 11,41%
|| 1,4632
|Açılış
|: 14,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
15:56752,22
En Yüksek
|Değişim
|: 13,57%
|| 89,88
|Açılış
|: 757,29
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler15:54
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|14.609.293
|% 9,99
|
|DURDO
|19,16
|58.957.254
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|54.196.183
|% 9,98
|
|PRKAB
|59,50
|169.378.649
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|95.537.732
|% -9,98
|
|GESAN
|25,18
|74.437.008
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,32
|737.459.517
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|179.965.970
|% -9,35
|
|AVOD
|5,06
|47.078.759
|% -8,66
|
|KRDMD
|8,66
|3.083.944.210
|% 4,09
|
|GARAN
|11,75
|2.884.058.318
|% -1,59
|
|SISE
|11,99
|2.807.659.279
|% 6,96
|
|THYAO
|18,27
|1.904.221.468
|% 3,63
|
|EREGL
|23,02
|1.872.524.501
|% 6,77
|
|YKBNK
|3,45
|1.450.225.665
|% -2,54
|
|KRDMD
|8,66
|3.083.944.210
|% 4,09
|
|ODAS
|1,57
|521.731.266
|% -4,27
|
|EKGYO
|2,15
|558.253.825
|% -1,83
|
|GARAN
|11,75
|2.884.058.318
|% -1,59
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6094
|12,6855
|% 11,22
|
|Euro
|14,2274
|14,3220
|% 11,69
|
|Sterlin
|17,2659
|17,3525
|% 13,36
|
|Frank
|13,8470
|13,9304
|% 13,71
|
|Riyal
|3,4482
|3,4655
|% 13,75
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-14,65
|
|Altın Gr.
|749
|749
|86,69
|
|Cumhuriyet
|4.905
|4.979
|560,00
|
|Tam
|4.893
|5.032
|586,03
|
|Yarım
|2.365
|2.434
|283,48
|
|Çeyrek
|1.186
|1.217
|141,74
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|1,06
|
|B. Petrol
|79,73
|79,73
|0,03
|
Seans Raporu
15:54
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16:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 8 artarak (% 1.35 ) 1, 937
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16:09XU100
Endeks 1, 775 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 37, 205.00 milyon TL de
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16:09ARCLK
Yüzde 5.99 oranında artışla 44.58 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 193, 325 adet işlem
-
16:08DURDO
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 144, 370 adet işlem
-
16:07KOZAA
Yüzde 4.05 oranında artışla 19.25 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 225, 308 adet işlem