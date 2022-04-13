***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2022 14:23
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020019
BIST
16:272.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -9,98
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
16:2714,6053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0067
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
16:2715,8455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0351
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
16:27928,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,40
|Açılış
|: 928,51
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler16:24
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|24.699.461
|% 9,99
|
|OYLUM
|2,56
|12.024.672
|% 9,87
|
|AVGYO
|3,58
|35.050.361
|% 9,82
|
|CRDFA
|2,35
|32.231.816
|% 9,81
|
|ASUZU
|81,00
|23.762.835
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.286.266
|% -9,97
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|KONKA
|18,07
|254.894.712
|% -9,06
|
|ISFIN
|4,14
|334.486.272
|% -9,01
|
|THYAO
|36,56
|2.981.507.884
|% -1,83
|
|GARAN
|13,58
|2.672.001.028
|% -1,09
|
|SISE
|17,24
|2.551.709.536
|% -0,17
|
|KRDMD
|16,04
|2.418.418.062
|% -0,19
|
|EREGL
|34,68
|2.366.197.299
|% 0,76
|
|YKBNK
|5,01
|2.211.587.840
|% -1,02
|
|ODAS
|2,28
|898.975.236
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,69
|982.624.267
|% -1,10
|
|ZOREN
|2,15
|671.883.822
|% 6,44
|
|GARAN
|13,58
|2.672.001.028
|% -1,09
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5995
|14,6037
|% 0,03
|
|Euro
|15,8184
|15,8357
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,9197
|19,0145
|% 0,09
|
|Frank
|15,5460
|15,6397
|% -0,16
|
|Riyal
|3,8806
|3,9001
|% 0,10
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|12,50
|
|Altın Gr.
|928
|928
|6,23
|
|Cumhuriyet
|6.140
|6.233
|4,00
|
|Tam
|6.118
|6.271
|11,79
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|5,71
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,85
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,71
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|0,12
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,74
|