***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.05.2022 13:38
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027724
BIST
14:352.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -10,57
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:3515,0452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1002
|Açılış
|: 15,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0452
En Düşük
14,9241
14:3515,8736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0994
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8736
En Düşük
15,7132
14:35898,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -6,44
|Açılış
|: 898,76
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:35
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.018.650
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.749.799
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.778.283
|% 9,94
|
|DEVA
|36,36
|115.663.744
|% -8,27
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,17
|18.257.018
|% -5,08
|
|ALGYO
|35,84
|49.023.943
|% -4,63
|
|CRDFA
|2,73
|11.169.483
|% -4,55
|
|THYAO
|42,34
|2.530.038.724
|% -0,09
|
|KRDMD
|16,06
|2.149.999.530
|% 3,75
|
|SISE
|19,46
|1.804.872.386
|% 0,36
|
|EREGL
|33,04
|1.331.173.069
|% 0,30
|
|TUPRS
|244,20
|1.305.957.887
|% -4,31
|
|EKGYO
|2,68
|640.947.107
|% -0,37
|
|KRDMD
|16,06
|2.149.999.530
|% 3,75
|
|YKBNK
|4,77
|581.959.537
|% -1,45
|
|KARSN
|5,56
|575.359.125
|% 2,21
|
|SISE
|19,46
|1.804.872.386
|% 0,36
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0374
|15,0452
|% 0,67
|
|Euro
|15,8549
|15,8736
|% 0,63
|
|Sterlin
|18,4902
|18,5830
|% 0,59
|
|Frank
|15,0830
|15,1738
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9953
|4,0153
|% 0,60
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-24,28
|
|Altın Gr.
|899
|899
|-6,44
|
|Cumhuriyet
|6.054
|6.146
|-58,00
|
|Tam
|6.032
|6.185
|-50,05
|
|Yarım
|2.915
|2.992
|-24,22
|
|Çeyrek
|1.462
|1.496
|-12,10
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,76
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,21
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,47
|
Seans Raporu
14:35
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14:50GLRYH
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 565, 467 adet işlem
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14:49XU030
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14:49XU100
Endeks 2, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 23, 065.00 milyon TL de
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14:46TUCLK
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