***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2022 14:26
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032319
BIST
14:292.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 10,82
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
14:2916,3084
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2326
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
14:2917,4038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1072
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
14:29972,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,32
|Açılış
|: 972,56
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler14:27
|DAGHL
|27,06
|4.987.167
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|536.301.737
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|54.030.966
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|8.514.412
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|37.569.688
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|22.879.686
|% -9,96
|
|SELVA
|8,58
|24.254.065
|% -8,72
|
|NUGYO
|5,72
|40.602.852
|% -6,69
|
|FENER
|43,28
|196.242.010
|% -5,71
|
|DOGUB
|4,50
|22.320.675
|% -5,26
|
|SISE
|20,42
|1.874.122.707
|% 3,03
|
|THYAO
|42,10
|1.401.401.771
|% -0,14
|
|GARAN
|14,59
|1.246.547.772
|% -1,48
|
|ASELS
|23,66
|1.107.341.989
|% 2,60
|
|HEKTS
|29,40
|687.800.767
|% -1,34
|
|SISE
|20,42
|1.874.122.707
|% 3,03
|
|EKGYO
|2,56
|219.948.421
|% 0,00
|
|GARAN
|14,59
|1.246.547.772
|% -1,48
|
|YKBNK
|4,35
|329.510.874
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,64
|213.570.861
|% 0,28
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2964
|16,3071
|% 1,44
|
|Euro
|17,3776
|17,3961
|% 0,58
|
|Sterlin
|20,3504
|20,4525
|% 1,15
|
|Frank
|16,8772
|16,9789
|% 1,11
|
|Riyal
|4,3397
|4,3615
|% 1,42
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-11,70
|
|Altın Gr.
|973
|973
|7,00
|
|Cumhuriyet
|6.462
|6.560
|53,00
|
|Tam
|6.437
|6.599
|59,41
|
|Yarım
|3.111
|3.192
|28,74
|
|Çeyrek
|1.560
|1.596
|14,37
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,78
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,16
|
Seans Raporu
14:27
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