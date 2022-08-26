***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2022 10:07
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058497
BIST
10:143.173
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 36,65
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.179
En Düşük
3.149
10:1418,1823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0190
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
10:1418,1436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,1680
En Düşük
18,0904
10:141.025,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,58
|Açılış
|: 1.025,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler10:14
|VAKBN
|6,05
|181.088.333
|% 10,00
|
|NIBAS
|10,26
|14.058.588
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|6.807.683
|% 9,96
|
|DOGUB
|7,87
|10.860.610
|% 9,92
|
|QNBFL
|95,00
|399.475
|% 9,89
|
|EDIP
|3,74
|31.547.528
|% -5,08
|
|BRKO
|2,00
|79.000
|% -4,76
|
|ISKPL
|5,83
|36.503.522
|% -4,27
|
|CMENT
|55,70
|275.102
|% -3,88
|
|GOLTS
|73,65
|11.782.779
|% -3,47
|
|AKBNK
|12,46
|912.740.333
|% 4,01
|
|GARAN
|27,40
|895.207.983
|% 6,37
|
|ISCTR
|8,07
|850.755.516
|% 2,93
|
|YKBNK
|6,85
|709.176.892
|% 4,42
|
|THYAO
|70,65
|652.229.896
|% 0,50
|
|ISCTR
|8,07
|850.755.516
|% 2,93
|
|YKBNK
|6,85
|709.176.892
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,93
|392.395.341
|% 2,34
|
|AKBNK
|12,46
|912.740.333
|% 4,01
|
|HALKB
|7,07
|462.084.210
|% 8,94
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1770
|18,1823
|% 0,10
|
|Euro
|18,1358
|18,1436
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,3763
|21,4835
|% -0,28
|
|Frank
|18,7676
|18,8806
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8264
|4,8506
|% 0,11
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-4,97
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.858
|6.918
|-13,00
|
|Yarım
|3.341
|3.382
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.691
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,25
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,39
|
Seans Raporu
10:14
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