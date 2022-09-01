***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2022 14:09
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059276
BIST
14:213.174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 2,36
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
14:2118,1984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
14:2118,2730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0239
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
14:21996,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,45
|Açılış
|: 996,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler14:19
|CLEBI
|397,10
|106.004.026
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|135.947.746
|% 9,99
|
|SMRTG
|41,18
|195.066.918
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.533.771
|% 9,99
|
|EMNIS
|43,04
|105.270
|% 9,96
|
|MTRKS
|52,80
|2.044.363
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,14
|46.505.068
|% -9,40
|
|PAMEL
|114,10
|15.709.467
|% -8,72
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|ETYAT
|5,42
|2.002.857
|% -5,57
|
|THYAO
|71,65
|4.076.469.145
|% -1,98
|
|HALKB
|9,03
|4.010.059.296
|% 4,76
|
|PETKM
|14,41
|3.775.783.646
|% -0,07
|
|GARAN
|23,38
|3.564.804.502
|% 1,65
|
|YKBNK
|7,45
|3.298.106.593
|% 5,82
|
|EKGYO
|4,07
|1.996.554.347
|% 1,50
|
|YKBNK
|7,45
|3.298.106.593
|% 5,82
|
|HALKB
|9,03
|4.010.059.296
|% 4,76
|
|ISCTR
|8,20
|2.750.561.267
|% 3,54
|
|VAKBN
|7,82
|2.379.085.679
|% 6,98
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1891
|18,2007
|% 0,09
|
|Euro
|18,2577
|18,2682
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,9864
|21,0917
|% -0,44
|
|Frank
|18,5303
|18,6419
|% -0,00
|
|Riyal
|4,8270
|4,8512
|% 0,05
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-8,94
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-4,34
|
|Cumhuriyet
|6.673
|6.774
|-35,00
|
|Tam
|6.702
|6.756
|-18,00
|
|Yarım
|3.266
|3.303
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.651
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|-0,15
|
|B. Petrol
|93,54
|93,54
|-2,10
|
Seans Raporu
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