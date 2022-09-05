***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2022 11:49
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060088
BIST
12:293.322
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 99,71
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.324
En Düşük
3.248
12:2918,2331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0331
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
12:2918,1006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0183
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
12:291.003,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,54
|Açılış
|: 1.003,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler12:27
|KRDMD
|12,88
|2.658.932.284
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|32.428.296
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|36.839.463
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.062.948
|% 9,97
|
|KRDMB
|9,98
|38.502.587
|% 9,79
|
|MTRKS
|42,78
|47.683.340
|% -9,97
|
|ULUSE
|132,70
|41.488.220
|% -6,81
|
|EGGUB
|72,15
|59.113.985
|% -5,99
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,70
|3.658.935.141
|% 2,65
|
|EREGL
|30,34
|3.496.704.497
|% 7,67
|
|YKBNK
|8,07
|3.481.324.601
|% 3,33
|
|EKGYO
|4,38
|2.896.673.310
|% 8,15
|
|AKBNK
|13,42
|2.796.907.411
|% 2,99
|
|EKGYO
|4,38
|2.896.673.310
|% 8,15
|
|YKBNK
|8,07
|3.481.324.601
|% 3,33
|
|KRDMD
|12,88
|2.658.932.284
|% 9,99
|
|HALKB
|9,72
|1.360.730.421
|% 8,24
|
|VAKBN
|8,94
|1.093.692.059
|% 7,19
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2233
|18,2299
|% 0,16
|
|Euro
|18,0847
|18,0958
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,9031
|21,0079
|% 0,06
|
|Frank
|18,4621
|18,5733
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8341
|4,8584
|% 0,15
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,02
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,12
|
|Cumhuriyet
|6.724
|6.825
|-6,00
|
|Tam
|6.752
|6.804
|39,00
|
|Yarım
|3.290
|3.327
|20,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.663
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,19
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,03
|
|B. Petrol
|95,49
|95,49
|2,47
|