***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 10:23
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060367
BIST
11:053.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 57,94
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.382
11:0518,2365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2365
En Düşük
18,1962
11:0518,1721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0788
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
11:051.005,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,44
|Açılış
|: 1.005,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler11:03
|INVEO
|18,59
|77.350.868
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|20.832.957
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|624.592.992
|% 9,93
|
|VKING
|7,64
|5.307.157
|% 9,93
|
|MTRKS
|38,52
|8.258.996
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|9.222.317
|% -9,95
|
|COSMO
|36,20
|263.319
|% -6,70
|
|DYOBY
|19,59
|24.628.989
|% -5,82
|
|ULUSE
|122,20
|9.082.998
|% -5,64
|
|YKBNK
|8,26
|3.080.638.597
|% 1,85
|
|EREGL
|33,02
|2.843.341.185
|% 6,58
|
|KRDMD
|13,98
|2.195.746.836
|% 8,54
|
|AKBNK
|15,04
|1.802.138.448
|% 5,99
|
|SISE
|26,58
|1.666.487.237
|% 3,26
|
|YKBNK
|8,26
|3.080.638.597
|% 1,85
|
|EKGYO
|4,45
|1.451.737.782
|% 1,60
|
|KRDMD
|13,98
|2.195.746.836
|% 8,54
|
|AKBNK
|15,04
|1.802.138.448
|% 5,99
|
|ISCTR
|10,07
|997.025.882
|% 4,46
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2220
|18,2379
|% 0,12
|
|Euro
|18,1615
|18,1690
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,0535
|21,1591
|% 0,61
|
|Frank
|18,5403
|18,6520
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8352
|4,8595
|% 0,07
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|5,76
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|3,94
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.772
|6.831
|19,00
|
|Yarım
|3.300
|3.341
|10,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.672
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,44
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|0,16
|
|B. Petrol
|95,61
|95,61
|-0,13
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
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11:17AKBNK
Yüzde 6.34 oranında artışla 15.09 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 792, 311 adet işlem
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11:16KRDMA
Yüzde 7.61 oranında artışla 10.75 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 827, 198 adet işlem
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11:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 103, 73 artarak (% 2.83 ) 3, 773
-
11:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, KRDMD
-
11:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, EREGL, KRDMD