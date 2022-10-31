***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 10:37
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075175
BIST
15:183.936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 57,03
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
15:1818,6191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
15:1818,4827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0539
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
15:18982,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,55
|Açılış
|: 982,27
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler15:18
|AKCNS
|44,00
|103.930.080
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.461.961
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|266.058.342
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|874.591.489
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|56.922.462
|% -9,98
|
|METRO
|1,52
|117.151.513
|% -7,88
|
|MZHLD
|128,70
|24.758.487
|% -7,87
|
|CEOEM
|13,67
|36.680.287
|% -7,45
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|THYAO
|99,20
|4.109.508.838
|% 2,32
|
|SASA
|118,70
|2.038.602.513
|% 8,60
|
|AKBNK
|14,42
|1.910.202.518
|% -1,77
|
|SISE
|32,92
|1.559.152.302
|% 1,17
|
|YKBNK
|8,95
|1.528.994.805
|% 0,79
|
|EKGYO
|4,40
|948.234.086
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,95
|1.528.994.805
|% 0,79
|
|ISCTR
|9,04
|1.285.297.504
|% -0,11
|
|SKBNK
|2,03
|274.954.038
|% -0,98
|
|AKBNK
|14,42
|1.910.202.518
|% -1,77
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6137
|18,6191
|% 0,21
|
|Euro
|18,4743
|18,4827
|% -0,29
|
|Sterlin
|21,4178
|21,5252
|% -0,46
|
|Frank
|18,5447
|18,6564
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9399
|4,9647
|% 0,23
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.639
|-6,21
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.673
|7,00
|
|Tam
|6.605
|6.660
|-76,00
|
|Yarım
|3.218
|3.254
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.626
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,14
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,61
|92,61
|-1,16
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:33SASA
Yüzde 8.60 oranında artışla 118.70 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 618, 776 adet işlem
-
15:32DMSAS
Yüzde 7.77 oranında artışla 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 307, 405 adet işlem
-
15:31QUAGR
Yüzde 5.44 oranında artışla 50.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 868, 402 adet işlem
-
15:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 75 artarak (% 1.37 ) 3, 460
-
15:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SMRTG, ULUUN, KONTR, TTRAK, PETUN, AKCNS, VKING, ATSYH, TUCLK, BRKSN