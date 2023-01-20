***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2023 10:00
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103344
BIST
10:585.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 45,51
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.474
En Düşük
5.436
10:5818,8079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0195
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8388
En Düşük
18,7193
10:5820,4182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0737
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,4246
En Düşük
20,3003
10:581.168,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,05
|Açılış
|: 1.168,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler10:58
|OTTO
|108,90
|256.869
|% 10,00
|
|PKART
|28,64
|34.683.954
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|17.863.738
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|2.665.908
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|7.440.772
|% 9,89
|
|BRKSN
|11,95
|5.045.564
|% -8,01
|
|PRDGS
|8,63
|34.889.548
|% -7,10
|
|ZOREN
|5,87
|298.767.545
|% -4,55
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|ETYAT
|5,17
|1.989.961
|% -4,26
|
|THYAO
|154,90
|2.142.454.663
|% 0,19
|
|EREGL
|41,02
|1.400.190.963
|% 1,64
|
|ASELS
|62,70
|1.085.142.706
|% 1,62
|
|TCELL
|39,04
|1.034.097.138
|% 4,61
|
|KOZAL
|588,30
|977.634.851
|% 0,05
|
|EKGYO
|8,55
|798.453.477
|% 1,42
|
|SKBNK
|2,91
|233.995.925
|% 2,11
|
|TSKB
|4,69
|249.549.986
|% 4,69
|
|ZOREN
|5,87
|298.767.545
|% -4,55
|
|KRDMD
|19,52
|926.291.749
|% 1,04
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7970
|18,8079
|% 0,10
|
|Euro
|20,4060
|20,4182
|% 0,36
|
|Sterlin
|23,1760
|23,2922
|% -0,14
|
|Frank
|20,4317
|20,5548
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9905
|5,0156
|% 0,06
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.167
|1.167
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.914
|7.978
|-10,00
|
|Yarım
|3.857
|3.904
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.934
|1.952
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,53
|0,09
|
|B. Petrol
|86,64
|86,64
|0,48
|
Seans Raporu
10:58
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