***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:00
***BJKAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BJKAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110207
BIST
12:104.687
En Yüksek
|Değişim
|: -4,94%
|| -243,48
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.685
12:1018,8341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
12:1020,2121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0029
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
12:101.134,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.134,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler12:08
|BMSCH
|14,30
|13.643.781
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|86.984.741
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|9.370.310
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|AKGRT
|2,88
|46.791.002
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|61.590.004
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.787.276
|% -9,99
|
|SDTTR
|81,85
|61.480.816
|% -9,96
|
|RUBNS
|20,62
|10.736.281
|% -9,96
|
|KRDMD
|18,00
|1.489.974.127
|% 1,93
|
|THYAO
|131,90
|1.467.406.221
|% -5,72
|
|ASELS
|54,00
|1.222.025.280
|% -8,16
|
|KOZAL
|516,70
|991.681.923
|% -1,30
|
|EREGL
|38,92
|921.428.650
|% -2,85
|
|KRDMD
|18,00
|1.489.974.127
|% 1,93
|
|EKGYO
|7,09
|350.555.066
|% -2,48
|
|YKBNK
|8,43
|366.175.392
|% -5,07
|
|BSOKE
|5,75
|224.891.146
|% -9,87
|
|BUCIM
|6,09
|209.534.202
|% 9,14
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8265
|18,8304
|% 0,02
|
|Euro
|20,2115
|20,2168
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,5691
|22,6823
|% 0,02
|
|Frank
|20,2228
|20,3446
|% 0,10
|
|Riyal
|5,0035
|5,0286
|% 0,02
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|5,05
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|2,08
|
|Cumhuriyet
|7.672
|7.788
|11,00
|
|Tam
|7.707
|7.762
|-26,00
|
|Yarım
|3.765
|3.798
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.883
|1.899
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,06
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|1,68
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:23AKGRT
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 027, 114 adet işlem
-
12:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -268, 55 kaybederek (% -4.91 ) 5, 197
-
12:22
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BMSCH, KONYA
-
12:22XU100
Endeks 4, 696 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 74 altında . İşlem hacmi 17, 359.00 milyon TL de
-
12:22KUYAS
Yüzde -9.26 oranında düşüşle 23.32 lira fiyatla işlem gören hissede 733, 770 adet işlem